Закрепили лидерство: "Кривбасс" одержал уверенную победу в 11-м туре УПЛ

Подопечные Юрия Вернидуба останутся на первом месте по итогам тура.

"Кривбасс" обыграл "Металлист 1925" в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Левый Берег" в Киевской области закончился со счетом 1:3 .

Уже на третьей минуте встречи криворожцев вывел вперед Максим Задерака. На 32-й минуте команда Юрия Вернидуба удвоили свое преимущество – гол забил Олег Кожушко.

До перерыва харьковчане сократили отставание в счете – на 39-й минуте отличился Бека Вачиберадзе.

Однако во втором тайме криворожский клуб довел дело до логической победы. На 68-й минуте Задерака оформил дубль, установив итоговый счет матча.

"Кривбасс" (23 очка) продолжает лидировать в УПЛ и оторвался на 4 балла от "Полесья", которое занимает второе место с поединком в запасе. "Металлист 1925" (11 пунктов) располагается на 11-й строчке.

В следующем туре криворожцы 28 октября примут "Днепр-1", а харьковский клуб днем позже в Полтаве встретится с "Ворсклой".

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