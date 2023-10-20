Закрепили лидерство: "Кривбасс" одержал уверенную победу в 11-м туре УПЛ

Подопечные Юрия Вернидуба останутся на первом месте по итогам тура.
"Кривбасс" обыграл "Металлист 1925" в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Левый Берег" в Киевской области закончился со счетом 1:3.
Уже на третьей минуте встречи криворожцев вывел вперед Максим Задерака. На 32-й минуте команда Юрия Вернидуба удвоили свое преимущество – гол забил Олег Кожушко.
До перерыва харьковчане сократили отставание в счете – на 39-й минуте отличился Бека Вачиберадзе.
Однако во втором тайме криворожский клуб довел дело до логической победы. На 68-й минуте Задерака оформил дубль, установив итоговый счет матча.
"Кривбасс" (23 очка) продолжает лидировать в УПЛ и оторвался на 4 балла от "Полесья", которое занимает второе место с поединком в запасе. "Металлист 1925" (11 пунктов) располагается на 11-й строчке.
В следующем туре криворожцы 28 октября примут "Днепр-1", а харьковский клуб днем позже в Полтаве встретится с "Ворсклой".
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