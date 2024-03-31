"Заря" обыграла "Металлист 1925" и отдалилась от зоны вылета УПЛ (видео)

"Заря" победила "Металлист 1925" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Левый берег" в Киевской области завершился со счетом 2:1 .

Луганская команда вышла вперед в конце первого тайма усилиями Эдуардо Герреро, который воспользовался передачей Арсения Батагова.

В начале второго тайма харьковчане отыгрались. На 63-й минуте точный удар нанес Дмитрий Юсов.

Впрочем, подопечным Юрия Коваля удалось вырвать победу. На 76-й минуте Герреро оформил дубль, точно пробив из-за пределов штрафной.

Отметим, что поединок дважды прерывался из-за воздушной тревоги.

Обзор матча "Заря" – "Металлист 1925"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Заря" (22 очка) занимает 12-е место в УПЛ. От зоны переходных матчах луганчане оторвались на расстояние 4 баллов, а от зоны прямого вылета – на 6 пунктов.

"Металлист 1925" с 16 очками остался на предпоследней, 15-й позиции. Безвыигрышная серия харьковской команды насчитывает уже 10 матчей (1 ничья и 9 поражений).

4 апреля "Заря" в Киеве сыграет с "Динамо" в перенесенном матче 6-го тура УПЛ. "Металлист 1925" 7 апреля встретится с "Колосом" в 23-м туре чемпионата Украины.

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