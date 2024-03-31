"Зоря" обіграла "Металіст 1925" і віддалилася від зони вильоту УПЛ (відео)

"Зоря" перемогла "Металіст 1925" у матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Лівий берег" у Київській області завершився з рахунком 2:1 .

Луганська команда вийшла вперед наприкінці першого тайму зусиллями Едуардо Герреро, який скористався передачею Арсенія Батагова.

На початку другого тайму харків'яни відігралися. На 63-й хвилині точного удару завдав Дмитро Юсов.

Утім, підопічним Юрія Коваля вдалося вирвати перемогу. На 76-й хвилині Герреро оформив дубль, влучно пробивши з-за меж штрафного майданчика.

Зазначимо, що поєдинок двічі переривався через повітряну тривогу.

Огляд матчу "Зоря" – "Металіст 1925"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Зоря" (22 очки) посідає 12-те місце в УПЛ. Від зони перехідних матчах луганці відірвалися на відстань 4 балів, а від зони прямого вильоту – на 6 пунктів.

"Металіст 1925" з 16 очками залишився на передостанній, 15-й позиції. Безвиграшна серія харківської команди налічує вже 10 матчів (1 нічия та 9 поразок).

4 квітня "Зоря" у Києві зіграє з "Динамо" у перенесеному матчі 6-го туру УПЛ. "Металіст 1925" 7 квітня зустрінеться з "Колосом" у 23-му турі чемпіонату України.

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