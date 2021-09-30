Заря - Рома: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Бронзовый призер УПЛ пройдет испытания командой Жозе Моуринью.

В четверг, 30 сентября, луганская "Заря" сыграет матч второго тура группового этапа Лиги конференций. Соперником команды Виктора Скрипника станет римская "Рома".

Поединок состоится на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча со всеми голами и лучшими моментами.

В 1-м туре группового этапа Лиги конеренций "Заря" в гостях со счетом 1:3 проиграла норвежскому "Буде-Глимт", а "Рома" разгромила софийский ЦСКА (5:1).

норвежскому "Буде-Глимт", а "Рома" разгромила софийский ЦСКА (5:1). Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли третьи места в группах ЛЕ.

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