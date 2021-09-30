Зоря - Рома: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Бронзовий призер УПЛ пройде випробування командою Жозе Моурінью.

У четвер, 30 вересня, луганська "Зоря" зіграє матч другого туру групового етапу Ліги конференцій. Суперником команди Віктора Скрипника стане римська "Рома".

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Славутич-Арена" в Запоріжжі. Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу з усіма голами і найкращими моментами.

У 1-му турі групового етапу Ліги конеренцій "Зоря" в гостях з рахунком 1:3 програла норвезькому "Буде-Глімту", а "Рома" розгромила софійський ЦСКА (5:1).

норвезькому "Буде-Глімту", а "Рома" розгромила софійський ЦСКА (5:1). Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах поборються проти команд, які посіли треті місця у групах ЛЄ.

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