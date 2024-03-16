Зинченко против "Баварии", "Реал" – "Манчестер Сити": определились даты матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

УЕФА утвердил даты проведения матчей 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Согласно результатам жеребьевки, которая состоялася 15 марта в швейцарском Ньоне, лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко за место в полуфинале сразится с мюнхенской "Баварией", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сойдется с действующим обладателем трофея "Манчестер Сити".

Еще два полуфиналиста самого престижного еврокубка определятся в парах "Атлетико" Мадрид – "Боруссия" Дортмунд и ПСЖ – "Барселона".

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9/10 апреля, а ответные поединки – 16/17 апреля. Начало всех встреч – в 22:00 по киевскому времени.

Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

Вторник, 9 апреля

22:00 "Арсенал" – "Бавария"

22:00 "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити"

Среда, 10 апреля

22:00 "Атлетико" – "Боруссия" Дортмунд

22:00 ПСЖ – "Барселона"

Вторник, 16 апреля

22:00 "Боруссия" Дортмунд – "Атлетико"

22:00 "Барселона" – ПСЖ

Среда, 17 апреля

22:00 "Бавария" – "Арсенал"

22:00 "Манчестер Сити" – "Реал" Мадрид

Добавим, что в 1/2 финала сильнейший в дуэли "Атлетико" – "Боруссия" Дортмунд сыграет против триумфатора противостояния ПСЖ – "Барселона". В другом полуфинале встретятся победители пар "Арсенал" – "Бавария" и "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити".

Первые полуфинальные матчи запланированы на 30 апреля/1 мая, ответные игры – 7/8 мая.

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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