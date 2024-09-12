13 городов, которые могут оказаться под водой к 2050 году

Жуткий отчет показал, какие города могут оказаться под водой менее чем за три десятилетия.

Исследовательская организация Climate Central использовала данные из отчетов Межправительственной группы экспертов по изменению климата для оценки этого влияния, передает Metro.

Города, которые могут оказаться под водой до 2050 года:

1. Амстердам, Нидерланды

Амстердам / Фото: unsplash.com

Нидерланды тонут, и это не удивительно – самая низкая точка страны расположена на 6,7 метра ниже уровня моря. Нидерланды являются частью Низинных стран, поскольку они расположены низко, плоско и близко к Северному морю.

И хотя нидерландцы известны своими методами защиты от наводнений, уровень моря сейчас растет более чем вдвое быстрее, чем в 20 веке.

2. Питерборо, Кембриджшир

Большие территории Питерборо и прилегающего Кембриджшира испытывают влияние на повышение уровня моря, поскольку река Нене впадает в Северное море.

На самом деле карта повышения уровня моря и прибрежных наводнений показывает, что многие районы, в частности Висбеч, Ремси, Чаттерис и Манеа, могут оказаться под угрозой затопления. Это может сделать город непригодным для проживания.

3. Хошимин, Вьетнам

Большинство районов Хошимина, особенно в районах плоской, плотно застроенной болотистой местности Тхо Тхием в его восточных районах, находятся под угрозой затопления.

В 2019 году сообщалось, что город сейчас погружается со скоростью 16,2 мм, и большинство южных провинций Вьетнама могут быть затоплены до 2050 года.

4. Венеция, Италия

Венеция / Фото: unsplash.com

Город погружается примерно на два миллиметра каждый год. Даже если оно тонет, то сталкивается с двойной проблемой: некоторые части города могут уйти под воду из-за сильных наводнений, а изменение климата, вероятно, увеличит частоту приливов и отливов, которые затопят его.

5. Бангкок, Таиланд

В Таиланде более 10% граждан живут на земле, которая может быть затоплена до 2050 года. Столица Таиланда расположена на высоте около 1,5 метра над уровнем моря, но тонет.

В сочетании с тем, что она стоит на очень плотной глинистой почве, это означает, что даже к 2030 году некоторые прибрежные районы Кхам и Самут Пракан могут оказаться под водой.

6. Басра, Ирак

Главный портовый город Басра расположен на реке Шатт-эль-Араб, впадающей в Персидский залив.

Однако город также оцеплен сетью каналов и ручьев, поэтому Басра особенно уязвима к повышению уровня моря, которое может затопить город.

7. Новый Орлеан, США

Новый Орлеан / Фото: Getty Images

Новый Орлеан опускается примерно на 5 см в год. Приблизительно 50% территории Нового Орлеана расположена ниже уровня моря.

Но в сочетании с текущими оценочными темпами повышения уровня моря на побережье Мексиканского залива (в среднем за 30 лет от 35 до 45 см) большая часть Нового Орлеана и соседних городов-бухт вдоль побережья Луизианы рискует оказаться под водой к 2050 году.

8. Калькутта, Индия

Сезон муссонов может затопить этот южноазиатский город, и новые исследования показывают, что к 2050 году весь город и его пригород будут под угрозой ежегодных наводнений.

Это повлияет на гораздо больше миллионов людей, чем считалось ранее, и может привести к массовому перемещению.

9. Майами, США

Некоторые исследователи предполагают, что к 2060 году Майами будет на 60% под водой.

Поскольку морская вода поднимается драматическими темпами, прогнозируется, что к 2040 году уровень моря будет на 25-43 см выше, чем в 2000 году.

10. Шанхай, Китай

Шанхай / Фото: Pexels

Шанхай – один из самых развитых и богатых городов Китая, но он тонет в грязи уже не менее 100 лет.

Он страдает вследствие серьезного проседания почвы, средний показатель которой с 1921 по 2007 год составлял 22,94 мм/год.

А к 2050 году среднее относительное повышение уровня моря, по прогнозам, составит от 45 до 50 см.

Дельта Янцзы, где расположен Шанхай, а также дельта Жемчужной реки чрезвычайно уязвимы к наводнениям, что вызывает беспокойство, если учесть количество людей, живущих на низко расположенных землях.

11. Александрия, Египет

По прогнозам, к 2050 году уровень мирового океана может подняться на 68 см, что приведет к затоплению части Александрии и проникновению соленой воды в грунтовые воды.

Город расположен на западном краю дельты реки Нил, что делает его склонным к наводнениям.

12. Малое, Мальдивы

К 2050 году около 80% острова может оказаться непригодным для жизни.

Город, расположенный на берегу Индийского океана, осознает угрозу повышения уровня моря и, как сообщается, даже начал строить плавучий город, чтобы справиться с этой проблемой.

Но повышение уровня моря все еще представляет серьезную проблему и может затопить город.

13. Рио-де-Жанейро, Бразилия

Рио-де-Жанейро / Фото: Getty Images

В отчете ООН говорится, что к 2050 году около 5% Рио-де-Жанейро и Сантоса могут быть затоплены из-за значительных угроз наводнений.

Более 70 миллионов человек в расширяющихся зонах затопления находятся в зоне риска, а уровень моря может подняться на 21 см к 2050 году.

Напомним, 70% населения мира вскоре столкнется с сильными стихийными явлениями. Интенсивная жара и экстремальные осадки, по всей вероятности, станут более распространенными.

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