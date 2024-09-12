13 міст, які можуть опинитися під водою до 2050 року

Моторошний звіт показав, які міста можуть опинитися під водою менш ніж за три десятиліття.

Дослідницька організація Climate Central використала дані зі звітів Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату для оцінки цього впливу, передає Metro.

Міста, які можуть опинитися під водою до 2050 року:

1. Амстердам, Нідерланди

Амстердам / Фото: unsplash.com

Нідерланди тонуть, і це не дивно – найнижча точка країни розташована на 6,7 метра нижче рівня моря. Нідерланди є частиною Низинних країн, оскільки вони розташовані низько, пласко і близько до Північного моря.

І хоча нідерландці відомі своїми методами захисту від повеней, рівень моря зараз зростає більш ніж удвічі швидше, ніж у 20-му столітті.

2. Пітерборо, Кембриджшир

Великі території Пітерборо і прилеглого Кембриджширу зазнають впливу підвищення рівня моря, оскільки річка Нене впадає в Північне море.

Насправді, карта підвищення рівня моря і прибережних повеней показує, що багато районів, зокрема Вісбеч, Ремсі, Чаттерис і Манеа, можуть опинитися під загрозою затоплення. Це може зробити місто непридатним для проживання.

3. Хошимін, В'єтнам

Більшість районів Хошиміна, особливо в районах плоскої, щільно забудованої болотистої місцевості Тхо Тхіем у його східних районах, перебувають під загрозою затоплення.

2019 року повідомлялося, що місто зараз занурюється зі швидкістю 16,2 мм, і більшість південних провінцій В'єтнаму можуть бути затоплені до 2050 року.

4. Венеція, Італія

Венеція / Фото: unsplash.com

Місто занурюється приблизно на два міліметри щороку. Навіть якщо воно тоне, то стикається з подвійною проблемою: деякі частини міста можуть піти під воду через сильні повені, а зміна клімату, ймовірно, збільшить частоту припливів і відливів, які затоплять його.

5. Бангкок, Таїланд

У Таїланді понад 10% громадян живуть на землі, яка може бути затоплена до 2050 року. Столиця Таїланду розташована на висоті близько 1,5 метра над рівнем моря, але тоне.

У поєднанні з тим, що вона стоїть на дуже щільному глинистому ґрунті, це означає, що навіть до 2030 року деякі прибережні райони Та Кхам і Самут Пракан можуть опинитися під водою.

6. Басра, Ірак

Головне портове місто Басра розташоване на річці Шатт-ель-Араб, яка впадає в Перську затоку.

Однак місто також оточене мережею каналів і струмків, тому Басра особливо вразлива до підвищення рівня моря, яке може затопити місто.

7. Новий Орлеан, США

Новий Орлеан / Фото: Getty Images

Новий Орлеан опускається приблизно на 5 см на рік. Приблизно 50% території Нового Орлеана розташована нижче рівня моря.

Але в поєднанні з поточними оціночними темпами підвищення рівня моря на узбережжі Мексиканської затоки (в середньому за 30 років від 35 до 45 см), більша частина Нового Орлеана і сусідніх міст-бухт уздовж узбережжя Луїзіани ризикує опинитися під водою до 2050 року.

8. Калькутта, Індія

Сезон мусонів може затопити це південноазійське місто, і нові дослідження показують, що до 2050 року все місто та його передмістя будуть під загрозою щорічних повеней.

Це вплине на набагато більше мільйонів людей, ніж вважалося раніше, і може призвести до масового переміщення.

9. Маямі, США

Деякі дослідники припускають, що до 2060 року Маямі буде на 60% під водою.

Оскільки морська вода піднімається драматичними темпами, прогнозується, що до 2040 року рівень моря буде на 25-43 см вищим, ніж 2000 року.

10. Шанхай, Китай

Шанхай / Фото: Pexels

Шанхай – одне з найрозвиненіших і найбагатших міст Китаю, але воно тоне в багнюці вже щонайменше 100 років.

Він страждає внаслідок серйозного просідання ґрунту, середній показник якого від 1921 до 2007 року становив 22,94 мм/рік.

А до 2050 року середнє відносне підвищення рівня моря, за прогнозами, становитиме від 45 до 50 см.

Дельта Янцзи, де розташований Шанхай, а також дельта Перлинної річки надзвичайно вразливі до повеней, що спричиняє занепокоєння, якщо врахувати кількість людей, які живуть на низько розташованих землях.

11. Александрія, Єгипет

За прогнозами, до 2050 року рівень світового океану може піднятися на 68 см, що призведе до затоплення частини Александрії та проникнення солоної води в ґрунтові води.

Місто розташоване на західному краю дельти річки Ніл, що робить його схильним до повеней.

12. Мале, Мальдіви

До 2050 року близько 80% острова може стати непридатним для життя.

Місто, яке розташоване на березі Індійського океану, усвідомлює загрозу підвищення рівня моря і, як повідомляється, навіть почало будувати плавуче місто, щоб впоратися з цією проблемою.

Але підвищення рівня моря все ще становить серйозну проблему і може затопити місто.

13. Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Ріо-де-Жанейро / Фото: Getty Images

У звіті ООН йдеться про те, що до 2050 року близько 5% Ріо-де-Жанейро і Сантоса можуть бути затоплені через значні загрози повеней.

Понад 70 мільйонів людей у розширюваних зонах затоплення перебувають у зоні ризику, а рівень моря може піднятися на 21 см до 2050 року.

Нагадаємо, 70% населення світу невдовзі зіткнеться із сильними стихійними явищами. Інтенсивна спека та екстремальні опади, ймовірно, стануть більш поширеними.

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