99-летний правнук Льва Толстого скончался в нищете

У мужчины были проблемы со здоровьем.

Правнук русского писателя Льва Толстого – 99-летний Сергей Толстой – скончался в хосписе американского населенного пункта Бетесда, штат Мэриленд.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Сын графини Веры Толстой (внучка Льва Толстого) и чешского предпринимателя Одо Баковского Сергей, которого друзья и родные называли Сержем, родился 20 октября 1922 года. Первую половину жизни он провел в Европе, а после окончания Второй мировой войны его призвали в армию США как военного переводчика.

В 1960-х годах Толстой перебрался в США. Любитель азартных игр столкнулся с ограничениями на букмекерскую деятельность и начал зарабатывать на ставках на лошадиных прыжках.

Мужчина называл себя "бездомным графом", поскольку упустил возможность оплачивать дорогие апартаменты и переместился в социальное жилье, где фактически в нищете провел последние три десятилетия. В конце жизни у него начались проблемы со здоровьем, его перевезли в хоспис.

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