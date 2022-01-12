99-річний правнук Льва Толстого помер у злиднях

Чоловік мав проблеми зі здоров’ям.

Правнук російського письменника Льва Толстого - 99-річний Сергій Толстой - помер у хоспісі американського населеного пункту Бетесда, штат Меріленд.

Про це повідомляє The Washington Post.

Син графині Віри Толстої (онука Льва Толстого) та чеського підприємця Одо Баковського Сергій, якого друзі та рідні називали Сержем, народився 20 жовтня 1922 року. Першу половину життя він провів у Європі, а після закінчення Другої світової війни його призвали до армії США як військового перекладача.

У 1960-х роках Толстой перебрався до США. Любитель азартних ігор зіткнувся з обмеженнями на букмекерську діяльність і почав заробляти на ставках на кінських стрибках.

Чоловік називав себе "бездомним графом", оскільки втратив можливість оплачувати дорогі апартаменти і перемістився в соціальне житло, де фактично у злиднях провів останні три десятиліття. Наприкінці життя у нього почалися проблеми зі здоров'ям, його перевезли до хоспісу.

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