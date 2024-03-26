Авиаэксперт предположил, сможет ли РФ производить ракеты "Циркон" в большом количестве

Ракета Циркон почти полностью состоит из иностранных элементов. Вряд ли Россия может производить их в большом количестве или на промышленном уровне.

Об этом сказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Эспрессо".

Украине требуется усиление ПВО

По словам эксперта, у нас есть больший фрагмент российской ракеты "Циркон". Теперь можно сделать более тщательное исследование, подтвердив или опровергнув тактико-технические характеристики, которые отмечала российская пропаганда. "Циркон" – баллистическая ракета, которую россияне могут запускать из Крыма.

"Поэтому время подлета очень короткое, и нужно соблюдать все меры безопасности. Россия начала активно использовать такие остатки сверхважного оружия от отчаяния, подчеркнул он, потому что не имеет побед на линии фронта", — говорит эксперт.

Оккупанты изменяют тактику обстрелов Украины, пытаясь нанести как можно больше ущерба, и именно поэтому используют достаточно редкие ракеты.

"Ракета "Циркон" почти полностью состоит из иностранных элементов. Не думаю, что РФ может производить их в большом количестве или на промышленном уровне", – предположил Храпчинский.

Украине необходимо усиливать ПВО, чтобы лучше противодействовать баллистике. Последний массированный удар показывает, что количество баллистических ракет со стороны агрессора увеличивается. Нам лучше получить усиленные системы Patriot.

"Также было бы хорошо, если бы мы получили систему THAAD, которую просили еще до предоставления Patriot, способной сбивать баллистические ракеты на высоте более 100 км над землей", — добавил Храпчинский.

Напомним, во время атаки на Киев 25 марта россияне по предварительной информации применили противокорабельные ракеты "Циркон". Этих ракет у врага достаточно много.

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