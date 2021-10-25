Азербайджан построил в Нагорном Карабахе международный аэропорт

Аэропорт откроют 26 октября.
Азербайджанн построили новый международный аэропорт в одном из освобожденных городов Нагорного Карабаха.
Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Отмечается, что аэропорт откроют в городе Физули во вторник, 26 октября. Участие в мероприятии примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он прибудет в Азербайджан с однодневным визитом.
Следует заметить, что в сентябре были проведены тестовые полеты из Баку в Физули. Время в пути — 35 минут. Новый аэропорт планируют активно использовать для перевозки грузов.
Как сообщалось, в январе этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился, чтобы на территории Нагорного Карабаха построили международный аэропорт. Он обещал, что до конца 2021 будут готовы взлетно-посадочные полосы и готов аэропорт. По словам президента Азербайдану, аэродром в Физули позволит приглашать иностранных гостей в город Шуши, которое объявлено культурной столицей Азербайджана.
Напомним, Азербайджане появился новый праздник, приуроченный ко дню подписания соглашения между Москвой, Баку и Ереваном о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Праздник назвали День победы в Азербайджанской республике. Его ежегодно будут праздновать 10 ноября — именно в этот день начали действовать договоренности о прекращении боевых действий.