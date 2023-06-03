Байден подписал закон о предотвращении дефолта в США

Президент США Джон Байден подписал законопроект, согласно которому лимит государственного долга будет приостановлен до 1 января 2025 года, чем предотвратил первый дефолт в истории США.

Также читайте Правительство запретило взимать с переселенцев задолженность за коммунальные услуги

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Таким образом, приостановление лимита долга к началу 2025 года снимает угрозу дефолта до проведения выборов президента в США.

Также подписанный Байденом законопроект ограничивает необоронительные расходы и расширяет требования к работе для некоторых получателей продовольственных талонов и возвращает часть средств на помощь COVID-19, среди других политических положений.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден достиг принципиальной договоренности с Конгрессом о повышении лимита госдолга, что позволит стране нивелировать угрозу дефолта.

Кроме того, мы ранее информировали, что вторжение в Украину вернуло российскую экономику на четыре года назад через один квартал после нападения.

Читайте также: