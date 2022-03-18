Беглецы из России оседают в Дубае, оживляя рынок недвижимости — CNBC

Магнат по недвижимости Хусейн Саджвани на волне успеха после рекордного начала года на рынке недвижимости Дубая.

"В Дубае все очень хорошо", – говорит CNBC ветеран компании-застройщика. "То, как Дубай справился с ковидом, стало ключевым фактором процветания рынка недвижимости".

По данным компании Savills, в 2021 году на рынке недвижимости в Дубае было совершено сделок на сумму 35 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем со времен мирового финансового кризиса. В отдельном отчете CBRE сказано, что общие объемы когда-либо регистрировавшихся транзакций достигают наивысшего уровня за первые два месяца этого года.

Санджави рассказывает, Объединенные Арабские Эмираты, долгое время являвшиеся популярным местом для роскоши и туризма россиян, будут только выигрывать, поскольку россияне будут искать убежища в ОАЭ и надежного хранилища для своего состояния на фоне войны в Украине и беспрецедентных западных санкций.

"Я уверен, что многие россияне пытаются решить свои проблемы, и Дубай в конечном счете выиграет от любого кризиса", — говорит он. Это произошло после того, как ОАЭ, углубляющие связи с Россией, решили не поддерживать санкции, введенные западными странами против России из-за ее вторжения в Украину.

"Буду с вами честным, эти санкции… они заставили многих людей нервничать", – говорит Саджвани. "Если кто-то переведет сюда деньги через банковскую систему легально, то мы будем иметь с ним дело".

Согласно недавнему отчету Reuters, до войны и санкций россияне были среди главных покупателей недвижимости. Для покупки недвижимости в Дубае россияне даже использовали криптовалюту как способ получения своих денег в государстве Персидского залива.

По словам экспертов, рынок недвижимости в стране также использовали для отмывания денег, куда люди, которые избегали санкций или пытались скрыть незаконное состояние, могли направить свои деньги.

Ранее в этом месяце ОАЭ попали в "серый список" государств с финансовыми преступлениями из-за опасений, что страна Персидского залива недостаточно сдерживает незаконную финансовую деятельность. Беспокойство по поводу отмывания денег и незаконных финансовых потоков побуждали Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (ФАТФ) включить ОАЭ в список мониторинга, в который также вошли Турция, Иордания, Пакистан и другие.

В ответ на это ОАЭ заявили, что к своей роли защиты финансовой безупречности относятся очень серьезно и тесно сотрудничать с ФАТФ.

В ответ на это ОАЭ заявили, что к роли защиты финансовой безупречности относятся очень серьезно и будут тесно сотрудничать с ФАТФ, чтобы быстро улучшить ситуацию.

Ключевой ответ на COVID

Саджвани рассказал, что прогресс в ядерном соглашении с Ираном также был погожим ветром. "Если американо-иранский мирный договор, ядерное соглашение сработает, то это будет большой выгодой для Дубая", — говорит он. "Это принесет больше стабильности и мира в регион", – добавил он.

Многолетнее снижение цен на рынке недвижимости Дубая удалось остановить и даже достичь роста, поскольку город отказался от карантина, усилил вакцинацию и ввел новую политику для привлечения туристов, пока пандемия парализовала остальной мир.

Долгожданная выставка Dubai Expo 2020, отложенная на год из-за пандемии, также помогла привлечь интерес, поскольку многомиллиардный проэкт должен стать новым жилым и коммерческим комплексом после завершения мероприятия в апреле. Но вот действительно ли Expo станет новым преуспевающим городом в городе, как на то рассчитывают организаторы, еще неизвестно.

"Рынок жилой недвижимости Дубая стал символом возобновления спроса на недвижимость в 2021 году", — говорит Севиллс. "Рынок жилой недвижимости не просто превысил прежние уровни активности, но и был одним из самых эффективных рынков в мире".

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