Бизнесмен Тиньков отказался от гражданства России

В апреле семейный траст Тинькова продал долю в "Тинькофф Банке", условия сделки не раскрывались.
Известный бизнесмен Олег Тиньков сообщил о решении отказаться от российского гражданства.
Об этом Тиньков сообщил в Instagram.
Основатель российского "Тинькофф Банка" написал, что принял решение выйти из российского гражданства и опубликовал в соцсети справку о выходе из гражданства, датированную 26 октября.
Отметим, что Тиньков стал пятым бизнесменом из числа бывших и действующих участников рейтинга российского Forbes, отказавшегося от гражданства России после начала российского вторжения в Украину.
В апреле семейный траст Тинькова продал долю в "Тинькофф Банке", условия сделки не раскрывались.
После закрытия соглашения Тиньков заявил, что продал бизнес под давлением из-за угрозы национализации и "за копейки" из-за своих заявлений в соцсетях против российской вооруженной агрессии в Украине.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников предложил признать Россию государством-террористкой.
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