Бізнесмен Тіньков відмовився від громадянства Росії

У квітні сімейний траст Тінькова продав частку в "Тінькофф Банку", умови правочину не розкривалися.
Відомий бізнесмен Олег Тіньков повідомив про рішення відмовитись від російського громадянства.
Про це Тіньков повідомив у Instagram.
Засновник російського "Тінькофф Банку" написав, що ухвалив рішення вийти з російського громадянства та опублікував у соцмережі довідку про вихід з громадянства, датовану 26 жовтня.
Зазначимо, що Тіньков став пʼятим бізнесменом з-поміж колишніх і діючих учасників рейтингу російського Forbes, який відмовився від громадянства Росії після початку російського вторгнення в Україну.
У квітні сімейний траст Тінькова продав частку в "Тінькофф Банку", умови правочину не розкривалися.
Після закриття угоди Тіньков заявив, що продав бізнес під тиском через загрозу націоналізації та "за копійки" через свої заяви у соцмережах проти російської збройної агресії в Україні.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков запропонував визнати Росію державою-терористкою.
Читайте також: