Бізнесмен Тіньков відмовився від громадянства Росії

У квітні сімейний траст Тінькова продав частку в "Тінькофф Банку", умови правочину не розкривалися.

Відомий бізнесмен Олег Тіньков повідомив про рішення відмовитись від російського громадянства.

Про це Тіньков повідомив у Instagram.

Засновник російського "Тінькофф Банку" написав, що ухвалив рішення вийти з російського громадянства та опублікував у соцмережі довідку про вихід з громадянства, датовану 26 жовтня.

Зазначимо, що Тіньков став пʼятим бізнесменом з-поміж колишніх і діючих учасників рейтингу російського Forbes, який відмовився від громадянства Росії після початку російського вторгнення в Україну.

У квітні сімейний траст Тінькова продав частку в "Тінькофф Банку", умови правочину не розкривалися.

Після закриття угоди Тіньков заявив, що продав бізнес під тиском через загрозу націоналізації та "за копійки" через свої заяви у соцмережах проти російської збройної агресії в Україні.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков запропонував визнати Росію державою-терористкою.

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