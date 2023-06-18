Блогер умерла во время марафона по экстремальному похудению

Что именно стало причиной трагедии – пока неизвестно.

В Китае расследуют смерть блогера, которая умерла из-за экстремального похудения в тренировочном лагере. Она хотела сбросить 100 кг.

Об этом пишет CNN.

Сообщается, что 21-летняя девушка пыталась сбросить более половины своего веса, чтобы вдохновить своих подписчиков, но умерла во время интенсивного учебного лагеря по похудению. Недавно девушка опубликовала несколько видео, на которых она проходит интенсивную тренировку, и поделилась, что весит 156 килограммов и пытается сбросить 100 килограммов.

Смерть блогера вызвала обеспокоенность в обществе.

Государственные СМИ сообщили, что семья блогера после ее смерти получила "компенсацию" от лагеря для похудения. Видео ее тренировок и фотографии из них из ее аккаунта удалили.

Местные власти заявили, что расследуют смерть и проверяют, проводил ли лагерь для похудения чрезмерные или ненадлежащие тренировки.

Напомним, в Китае бывшего мужа известной модели заподозрили в том, что он вместе с родственниками убил и расчленил ее из-за денежного спора.

А не так давно в США обнаружили мертвой популярную блогера.

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