Британский генерал назвал неожиданное место начала новой войны

Война. Иллюстративное изображение / © ТСН.ua

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Следующая война с большой вероятностью начнется в космосе, поскольку военное развитие в этой сфере быстрее всего растет, а Россия доминировала в ней до вторжения в Украину.

Об этом заявил глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман, передает The Telegraph.

По его словам, космическая сфера станет все более важной в ближайшие годы.

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«Чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства, нужно контролировать космическое пространство. Это также даст свободу маневра на суше и в морском пространстве. Логика подсказывает, что перед тем, как делать что-то, нужно обеспечить безопасность космического пространства», — заявил британский генерал.

Пол Тедман призвал увеличить инвестиции для защиты от внеземных угроз. Он считает, что Великобритания должна быть более осторожной в отношении угроз своим спутникам и больше инвестировать во внутренние космические возможности.

По его словам, правительство Кира Стармера «понимает это», ведь космический сектор недавно получил значительные инвестиции.

Однако генерал Тедман предупредил, что Космическое командование «должно пройти долгий путь, прежде чем достигнет того объема и расходов, которые получают другие отрасли».

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Напомним, начальник Генерального штаба обороны Франции Тьерри Буркхард недавно заявил, что Россия, вероятно, пытается милитаризировать космос.