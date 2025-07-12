Британия может стать одной из первых, на кого РФ направит свои ракеты - генерал

Британия / © Getty Images

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Великобритания должна серьезно рассматривать возможность войны с Россией до 2030 года и уже сегодня начать готовиться к ней, включая строительство бомбоубежищ и модернизацию систем воздушной обороны.

Об этом предупредил генерал сэр Патрик Сандерс, который до прошлого года возглавлял Генеральный штаб Вооруженных сил Великобритании, пишет The Telegraph.

Он заявил, что правительство игнорирует все более очевидные сигналы об угрозе со стороны России. «Я не знаю, сколько еще сигналов нужно, чтобы понять: если мы не укрепим нашу национальную устойчивость в ближайшие пять лет — нас ждут серьезные последствия», — подчеркнул он.

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Угроза со стороны России — реальная

Генерал считает, что в случае прекращения боевых действий в Украине Россия за несколько месяцев восстановит способность осуществить ограниченную атаку на страну-члена НАТО — и Великобритания будет вынуждена реагировать.

Сандерс раскритиковал правительство за нежелание инвестировать в строительство укрытий для гражданского населения и подземных командных центров, ссылаясь на пример Финляндии, где построены бомбоубежища для 4,5 миллиона человек.

«У нас нет ничего подобного, а вот такие страны, как Эстония, Польша, государства Северной Европы — активно готовят население к возможной агрессии: информируют, как действовать в условиях отключения электричества, нехватки топлива, поощряют к созданию домашних бункеров и участию в отрядах гражданской обороны», — отметил Сандерс.

Противовоздушная оборона — слабое место

Сэр Патрик предупредил, что финансирование систем ПВО в Британии «намного ниже необходимого уровня», и призвал к серьезному инвестированию в эту сферу. Он не считает целесообразным создавать аналог израильской системы «Железный купол», однако считает, что страна должна быть способна защищать гражданское население от вражеских дронов и ракет.

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Также он отметил необходимость создания резервных систем для поддержания функционирования критической инфраструктуры — хранения газа, энергетических мощностей, дата-центров — в случае ее уничтожения.

Армия недостаточно велика

По мнению генерала, нынешние масштабы британской армии не позволяют выдержать интенсивную войну с Россией дольше нескольких месяцев. Даже с резервом в 30 тысяч человек общая численность войск составит всего 100 тысяч — значительно меньше, чем во время Холодной войны.

«Недавний Стратегический оборонный обзор вообще не коснулся этого вопроса», — разочарованно добавил он.

Ложное чувство безопасности

После завершения Холодной войны, говорит Сандерс, Запад расслабился, рассчитывая на «дивиденды мира». Но сейчас мир снова стал опасным. И Великобритания должна признать, что такие угрозы, как удары по гражданскому населению или атаки на критическую инфраструктуру, могут коснуться и ее непосредственно.

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«Это уже не только о Восточной Европе. Это может произойти здесь», — подчеркнул генерал.

Россия — главная угроза

Несмотря на активность Ирана на Ближнем Востоке, который может спонсировать атаки на интересы Великобритании, включая кибератаки и диверсии, именно Россию Сандерс называет главным вызовом для безопасности королевства.

«Путин не планирует широкомасштабного наступления на Европу. Но он нацелен на восстановление контроля над бывшими советскими республиками, большинство из которых являются членами НАТО. Это означает — автоматическое применение статьи 5 Альянса», — отмечает он.

Первыми целями могут стать страны Балтии, в частности эстонский город Нарва с большим русскоязычным населением, а также стратегически важные острова Дании и Швеции, и так называемый Сувалкский коридор, соединяющий Беларусь с Калининградской областью РФ.

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Призыв к действию

Сэр Патрик Сандерс призывает британское правительство «проснуться» и признать реальность новой эпохи — более опасной, чем период Холодной войны. После выхода в отставку он не оставляет своей миссии: предупреждать об угрозах, путешествуя, записывая подкасты и планируя новую поездку в Украину, где, по его словам, «еще остались незавершенные дела».

«Мы больше не можем позволить себе иллюзии. Нам нужны решительные действия, а не очередные обещания», — заключает генерал.

Напомним, ранее мы писали о том, Великобритания тайно готовится к прямому нападению России, поскольку в Лондоне волнуются, что не готовы к войне.