Крупнейший порт Европы готовится к войне с Россией — что известно

Порт Роттердам готовится к вызовам военного времени на случай нападения России на НАТО / Иллюстративное изображение

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Руководитель порта Роттердам в Нидерландах Боудевейн Симонс сообщил, что порт координирует действия с соседним Антверпеном по управлению прибытием британских, американских и канадских военных транспортных средств и запасов на случай войны с Россией . Он подчеркнул, что не каждый терминал подходит для военных грузов.

Об этом пишет Financial Times.

Подготовка к войне и сотрудничество портов

Порт Роттердам, раскинувшийся на 42 км вдоль реки Маас в Нидерландах, ежегодно обрабатывает около 436 млн. тонн грузов. Он стал частью более широкой волны военных приготовлений по всему континенту. Европейский Союз разрабатывает план перевооружения на сумму до 800 млрд евро, стремясь стать более самодостаточным в сфере обороны в ответ на требования президента США Дональда Трампа и сдерживание российской агрессии.

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Нидерланды вместе с союзниками по НАТО обязались увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. В мае Министерство обороны Нидерландов объявило, что Роттердам должен предоставить место для обработки нескольких судов с военными грузами по запросу НАТО.

Боудевейн Симонс отметил, что одно или несколько судов будут швартоваться у причала несколько недель четыре-пять раз в год. Контейнерный терминал Роттердама - единственное место, где можно безопасно перегружать боеприпасы с одного судна на другое. Также запланированы ежегодные военные учения.

"Не каждый терминал пригоден для обработки военных грузов," - сказал Симонс.

Он добавил, что порты Роттердам и Антверпен, регулярно принимающие грузы для войск США в Европе, теперь рассматривают друг друга не столько как конкурентов, сколько как партнеров, готовых перераспределять мощности в случае необходимости.

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Уроки пандемии и российской агрессии

Пандемия COVID-19 обнаружила зависимость европейских стран от нескольких поставщиков защитного оборудования и лекарств, таких как Китай и Индия. Резкое сокращение потоков российской нефти после полномасштабного вторжения в Украину стало еще одним уроком, отметил Симонс.

Он призвал европейские страны накапливать больше стратегических запасов важнейших материалов, как это делается с нефтью с 1973 года.

«Мы должны делать то же с такими вещами, как медь, литий, графит и ряд других критически важных сырьевых материалов», — подчеркнул Симонс.

Он добавил, что зоны вокруг портов, имеющих хорошие распределительные сети, подходят для таких хранилищ. ЕС планирует обнародовать стратегию накопления запасов, которая будет охватывать медицинские товары, критическое сырье, энергетическое оборудование, приюты, а также потенциально еду и воду.

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Несмотря на низкую оценку риска прямого вторжения, страны НАТО готовятся к возможному нападению РФ на Европу в ближайшие годы. Между тем, по данным иностранной разведки, Россия наращивает военную инфраструктуру на западных границах, в частности в Балтийском регионе и Арктике.