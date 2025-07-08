Порт Роттердам готується до викликів воєнного часу на випадов нападу Росії на НАТО / Ілюстративне зображення

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Керівник порту Роттердам у Нідерландах Боудевейн Сімонс повідомив, що порт координує дії з сусіднім Антверпеном щодо управління прибуттям британських, американських та канадських військових транспортних засобів і припасів на випадок війни з Росією. Вінпідкреслив, що не кожен термінал підходить для військових вантажів.

Про це пише Financial Times.

Підготовка до війни та співпраця портів

Порт Роттердам, що розкинувся на 42 км уздовж річки Маас у Нідерландах, щорічно обробляє близько 436 млн тонн вантажів. Він став частиною ширшої хвилі військових приготувань по всьому континенту. Європейський Союз розробляє план переозброєння на суму до 800 млрд євро, прагнучи стати більш самодостатнім у сфері оборони у відповідь на вимоги президента США Дональда Трампа та для стримування російської агресії.

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Нідерланди, разом із союзниками по НАТО, зобов’язалися збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. У травні Міністерство оборони Нідерландів оголосило, що Роттердам має надати місце для обробки кількох суден з військовими вантажами на запит НАТО.

Боудевейн Сімонс зазначив, що одне або кілька суден швартуватимуться біля причалу кілька тижнів, чотири-п’ять разів на рік. Контейнерний термінал Роттердама є єдиним місцем, де можна безпечно перевантажувати боєприпаси з одного судна на інше. Також заплановано щорічні військові навчання.

«Не кожен термінал придатний для обробки військових вантажів,» — сказав Сімонс.

Він додав, що порти Роттердам та Антверпен, який регулярно приймає вантажі для військ США в Європі, тепер розглядають один одного не стільки як конкурентів, скільки як партнерів, готових перерозподіляти потужності у разі потреби.

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Уроки пандемії та російської агресії

Пандемія COVID-19 виявила залежність європейських країн від кількох постачальників захисного обладнання та ліків, таких як Китай та Індія. Різке скорочення потоків російської нафти після повномасштабного вторгнення в Україну стало ще одним уроком, зауважив Сімонс.

Він закликав європейські країни накопичувати більше стратегічних запасів найважливіших матеріалів, як це робиться з нафтою з 1973 року.

«Ми повинні робити те саме з такими речами, як мідь, літій, графіт та низка інших критично важливих сировинних матеріалів,» — підкреслив Сімонс.

Він додав, що зони навколо портів, які мають хороші розподільчі мережі, підходять для таких сховищ. ЄС планує оприлюднити «стратегію накопичення запасів», яка охоплюватиме медичні товари, критичну сировину, енергетичне обладнання, притулки, а також потенційно їжу та воду.

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Попри низьку оцінку ризику прямого вторгнення, країни НАТО готуються до можливого нападу РФ на Європу в найближчі роки. Тим часом за даними іноземної розвідки, Росія нарощує військову інфраструктуру на західних кордонах, зокрема в Балтійському регіоні та Арктиці.