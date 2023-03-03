Будут "дворцовые перевороты": Подоляк предположил, когда в РФ могут начаться беспорядки

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что беспорядки в России начнутся, когда кто-то с близкого окружения Путина будет физически ликвидирован.

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента, выразил мнение, что турбулентные события в России могут начаться в случае физической ликвидации кого-то из близкого окружения российского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Мы – Украина".

"Конструкция России немного иначе. У них начнутся существенные беспорядки, когда будет кто-то физически ликвидирован в близком окружении Путина. А это однозначно произойдет. Потому что логика войны и всех событий во многих областях РФ говорят о том, что тыловая система, обеспечивавшая возможность тотально контролировать внутреннее пространство в России сейчас исчезает", — сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП уверен, что в РФ постепенно будут искать, кто виноват, и начнутся "карикатурные "дворцовые перевороты".

"Тогда мы сможем говорить, что начался период очень жесткой внутренней конфликтности с использованием оружия на разных уровнях. Это будет очень жесткий период в истории России. Мы уже будем подходить к границам, они будут продолжать воевать, но в это же время в Москве будут такие события. Это не абстрактные прогнозы, а логика процессов, которые сегодня в России ощутимо проходят", — рассказал Подоляк.

Он добавил, что "Википедия" лучше всего отреагировала на события в Брянской области — она опубликовала статью "Брянские беспорядки", в которой отмечено, что это начало гражданских войн в России.

Напомним, Россия 2 марта заявила об "атаке украинских диверсантов", якобы захвативших заложников в селе Сушаны Брянской области. Ответственность за диверсионную вылазку взял на себя "Русский добровольческий корпус" (РДК). В украинских властях озвучили две версии произошедшего — провокация Кремля или действия российских партизан. Президент РФ Владимир Путин заявляет о "теракте" и "атаке неонацистов".

ТСН.ua собрал подробности инцидента на Брянщине.

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