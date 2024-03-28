Бывший канцлер Германии предлагает использовать свою дружбу с Путиным

Немецкий политик считает, что его близкие отношения с российским президентом могут привести к урегулированию войны.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что его дружба с кремлевским диктатором Владимиром Путиным может "способствовать" прекращению войны в Украине.

Об этом он говорил в интервью немецкому информационному агентству dpa.

“Мы работаем вместе много лет. Возможно, это все еще может помочь найти решение путем переговоров, я не вижу другого пути”, – сказал Шредер, который был другом Путина еще со времен, когда был канцлером Германии (1998 – 2005).

Сейчас немецкий политик продолжает работать в большинстве российских компаний, участвующих в энергетическом проекте Nord Stream в Балтийском море.

Хотя он назвал вторжение в Украину "роковой ошибкой", но не отказался от своих отношений с кровавым российским диктатором. Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) из-за этого маргинализировало его, но процедура его исключения из этой политической формации провалилась.

Какая польза от "дружбы" с Путиным

На вопрос, почему он не отказывается от дружбы с диктатором, несмотря на десятки тысяч смертей и военных преступлений, совершенных Россией в Украине, Герхард Шредер ответил: "Это правда, что это другое измерение".

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Бывший канцлер Германии считает, что его близкие отношения с российским диктатором, ареста которого требует Международный уголовный суд за военные преступления, могут привести к урегулированию войны.

“Я считаю, что было бы совершенно неправильно забывать все то положительное, что было между нами в политике в прошлом. Это не мой стиль, и я все равно этого не делаю”, – сказал бывший канцлер.

Шредер имел в виду свою посредническую миссию в марте 2022 года, вскоре после начала вторжения России в Украину, когда он сказал, что встретился в Стамбуле с нынешним министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который тогда был членом переговорной группы, а затем уехал в Москву, чтобы поговорить с Путиным.

Как известно, тогдашняя инициатива провалилась, поскольку преступный режим в Кремле был заинтересован не в деэскалации, а в войне на уничтожение соседнего государства.

Что предлагает Шредер

Сегодня Шредер выступает за новую попытку посредничества на правительственном уровне.

“Франция и Германия должны взять инициативу в свои руки. Очевидно, что война не может закончиться полным поражением одной или другой стороны", – сказал он.

Шредер также назвал "чепухой" предположение о том, что Путин может начать ядерную войну или атаковать страну НАТО на восточном фланге.

По его мнению, чтобы предотвратить обострение подобных сценариев в зародыше и не допустить обеспокоенность населения, необходимо серьезно подумать над разрешением конфликта, кроме поддержки Украины.

Напомним, в прошлом году в одном из интервью бывший немецкий канцлер Герхард Шредер назвал Крым "частью российской истории".

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