Чехия стремится поскорее доставить Украине боеприпасы — Павел

Чехия пытается оперативно доставить Украине боеприпасы.

Об этом заявил чешский президент Петр Павел, пишет "Радио Свобода".

«Производство необходимого количества снарядов требует времени. Это требует увеличения мощностей нашего производства. Но Украина нуждается в снарядах сейчас. Мы не можем ждать европейских компаний, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы везде, где можем. Доставить его в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности», – сказал он.

Петер Павел ожидает, что в ближайшее время в Европе смогут производить необходимое количество боеприпасов.

«В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще будет нуждаться в ближайшем будущем», – добавил президент Чехии.

Напомним, что ранее сообщалось, что Чехия нашла для Украины полмиллиона снарядов.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Чехии сделал новое заявление о возможном присутствии в Украине войск НАТО.

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