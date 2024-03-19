Чехія прагне чим швидше доставити Україні боєприпаси - Павел

Чехія намагається оперативно доставити Україні боєприпаси.

Про це заявив чеський президент Петр Павел, - пише "Радіо Свобода".

«Виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси всюди, де можемо. Доставити її в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності», – сказав він.

Петер Павел очікує, що найближчим часом у Європі зможуть виробляти «необхідну кількість боєприпасів».

«У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також, щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме у найближчому майбутньому», – додав президент Чехії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Чехія знайшла для України пів мільйона снарядів.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Чехії зробив нову заяву щодо можливої присутності в Україні військ країн НАТО.

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