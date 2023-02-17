Человек жил с трупом сестры: что он сделал, когда приехала полиция

В США арестовали 76-летнего мужчину, долго прятавшего в своем доме труп сестры.

Об этом сообщает WNYW.

Марка Винтерса из города Вестуд, штат Нью-Джерси, взяли под стражу в понедельник, 13 февраля. Правоохранители прибыли в дом американца после анонимного звонка с просьбой проверить состояние жилья мужчины. Винтерс вел себя странно во время встречи с копами.

В доме полицейские обнаружили тело сестры мужчины, 70-летней Джоан Винтерс, ранее жившей вместе с ним. Мужчина сразу бросился на правоохранителей и был арестован.

Судмедэксперты пока не дали точного вывода о причине смерти Джоан Винтерс. Также неизвестно, когда она умерла, и сколько тело оставалось в доме. Расследование продолжается.

Напомним, пенсионерка в Днепропетровской области жила в квартире с умершей мамой.

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