Число жертв теракта возле аэропорта в Кабуле еще более возросло

Число жертв теракта возле аэропорта в Кабуле еще более возросло

В Минздраве Афганистана говорят о как минимум 170 погибших в результате взрывов, устроенных террористами "Исламского государства".

В пятницу, 27 августа, в Министерстве здравоохранения Афганистана уточнили количество жертв теракта, произошедшего накануне вблизи аэропорта в Кабуле.

Как сообщает телекомпания CBS, афганские медики говорят о как минимум 179 погибших.

Кроме того, около 200 человек получили ранения в результате нескольких взрывов, которые устроили террористы-смертники.

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Ранее сообщалось о 110 погибших в результате теракта. В частности, в Пентагоне подтвердили гибель 13 американских военных и сообщили о 18 раненых.

Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы возле аэропорта Кабула. В заявлении террористы подчеркнули, что целью нападения были те, кто сотрудничал с американской армией.

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