Дефицита ATACMS не будет: правда ли это и сколько таких ракет есть в США

По оценкам, по состоянию на 2024 год в США может быть в наличии более 2500 ракет ATACMS в разном состоянии и версиях, из которых около 1500 – новые ракеты.

Поставка в Украину баллистических ракет ATACMS, скорее всего, будет происходить на постоянной основе и в адекватном количестве. Об этом свидетельствует заявление главы отдела закупок армии США Дуга Буша, который отметил, что производственные мощности ATACMS вышли на достаточный уровень, а в Пентагоне больше не беспокоятся о сокращении их запасов, как это было в июне 2023 года, назвав это "практическими аспектами доступности".

Об этом пишет Defence Express.

Также Дуг Буш говорит, что значительное количество ракет, которое было заказано много лет назад, сейчас как раз пригодилось ВСУ. А увеличение поставок ракет означает десятки каждые несколько месяцев и "из этой линии выходит много ATACMS".

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"Когда речь идет об ATACMS, то следует понимать, что это далеко не новая ракета и ее активная поставка в американскую армию началась еще в 1990 году. То есть за это время их действительно изготовили значительное количество, какое именно — актуальные точные данные засекречены и в Пентагоне отказались их раскрыть. Но по оценкам речь идет о том, что в общей сложности Lockheed Martin произвел 4000 ракет, из которых около 600 было использовано, как за время боевых действий, так и во время учений. Но это не означает то, что их где-то 3400 единиц", – говорят в Defence Express.

Реальное количество вполне ориентировочно установить на основе открытых данных. В частности, не секрет информация о количестве ракет за апрель 2007 года. Согласно им в арсенале армии США тогда было около 2100 ракет в разных версиях.

А это, в частности:

1076 кассетных М39 с дальностью до 165 км,

488 М39A1 с дальностью 300 км, которые не производились с 1996 и 2003 годов.

Также в 2003-2004 годах было прекращено производство двух редких версий ракеты: с самонаводящимися суб-боеприпасами BAT — 75 изготовленных и 153 единицы M48 с унитарной боевой частью и дальностью до 270 км.

В дальнейшем производились только новые M57 с унитарной осколочно-фугасной боевой частью. В эту версию также перерабатывались М39 и М39А1, получившие индекс M57E1.

Также, согласно открытым данным, собранным в Defence Express, M57 к 2013 году планировалось произвести 513 единиц. А из кассетных версий к 2020 году переработать 220 ракет, также проходивших замену твердотопливного двигателя и обновление всех систем.

Срок в 2020 году также важен тем, что в этом году Lockheed Martin сообщил, что получил заказ на 426 млн. долларов с производством более 400 ракет со сроком выполнения до 31 марта 2023 года. Скорее всего, речь также шла о параллельном производстве новых и переработке старых ракет.

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Таким образом, из около 1500 кассетных ATACMS могло остаться где-то 1000 кассетных М39 и М39А1. Но от этого количества необходимо вычесть те, которые уже вышли за сроки эксплуатации, хотя они все равно остаются резервом с возможностью восстановления.

Новые и конвертируемые M57 с унитарной боевой частью около 1300 ракет, к которым нужно добавить те, которые были произведены и восстановлены в течение 2023 и части 2024 года. Но от общего показателя также нужно отнять ракеты, которые были заказаны другими странами, но это не значительное количество.

"Поэтому исключительно ориентировочно в США в наличии на уровне 2024 года может быть примерно, включая экспорт и использование: более 2500 ATACMS в разном состоянии и версиях, из которых новых около 1500 в осколочно-фугасной версии и дальностью до 300 км", – констатировали в Defence Express.

Но главное, говорят аналитики, – это темп, с которым Lockheed Martin продолжает их производить и восстанавливать.

"Дело в том, что расширение производства происходило постепенно и не без проблем. А потому, что в США полгода не могли принять оборонный бюджет, была заблокирована дальнейшая программа по расширению производства боеприпасов, включая ракеты ATACMS. То есть сейчас производственный "маховик" завертелся с соответствующей мощностью и набирает обороты", — говорят эксперты.

Следовательно, если в 2020-2023 году Lockheed Martin производил и восстанавливал с десяток ATACMS в месяц, то теперь речь идет о десятках во множестве. Еще одним важным фактором является то, что в США к серийному производству приближается PrSM с дальностью в 500-600 км.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Украина уже получила ATACMS, и в дальнейшем их будут отправлять "столько, сколько смогут".

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