Директор МАГАТЭ посетил Курскую АЭС и теперь собирается в Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Курскую атомную электростанцию. Теперь он собирается в Украину.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинспектировал Курскую атомную электростанцию в России из-за угрозы ядерного инцидента в этом районе. Он объяснил, что поездка состоялась по приглашению российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Рафаэль Гросси сообщил во время пресс-конференции.

"В районе Курской АЭС действительно была опасность ядерного инцидента. Я принял предложение Владимира Путина посетить станцию, поскольку МАГАТЭ является международной организацией, которая по всему миру отвечает за обеспечение режима ядерной и энергетической безопасности атомных объектов", – заявил он.

По словам директора МАГАТЭ, на Курской АЭС используются реакторы типа РВМК (реактор высокой мощности канальный – ред.). Они по своей конструкции не имеют защитной оболочки, а активная зона реактора фактически расположена в обычном здании.

"Целью моего приезда было лично оценить обстановку на Курской АЭС, и совместно с российскими коллегами найти какое-то решение сложившейся ситуации. Исходя из того, что мне удалось увидеть сегодня на станции, я могу сказать, что станция эксплуатируется в режиме, очень близком к нормальному", – объяснил Гросси, заметив, что МАГАТЭ хочет "предотвратить удар по Курской АЭС".

При этом он добавил, что видел на станции "следы атак дронов", и в МАГАТЭ "рассматривают это в контексте войны". В то же время глава агентства сказал, что сравнивать Чернобыльскую АЭС в Украине и Курскую АЭС в России неправильно.

"На территории Курской АЭС действительно работает такой же реактор без защиты. При попадании в активную зону сложно сказать, будет ли ситуация такого же масштаба, как во время Чернобыльской аварии. Чтобы предотвратить ядерную катастрофу, нужно учитывать 5 принципов сформированных МАГАТЭ", – объяснил он.

По словам Гросси, на следующей неделе он будет в Украине. После чего снова планирует посетить РФ.

"С господином Зеленским мы будем говорить о ситуации на ЗАЭС. А также о присутствии МАГАТЭ на других ядерных объектах", – добавил Рафаэль Гроси.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин обвинил ВСУ в попытке в ночь на 22 августа атаковать Курскую АЭС.

Читайте также: