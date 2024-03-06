Дрон второй раз за утро атаковал комбинат в Курской области: детали

В среду, 6 марта, в Курской области (РФ) беспилотники дважды за утро атаковали горно-обогатительный комбинат.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и губернатор Курской области.

Отмечается, что около 10:10 дрон снова ударил по Михайловскому горно-обогатительному комбинату им. О.В. Варичева в Железногорске. Обошлось без пострадавших, информируют российские местные власти.

Между тем УП со ссылкой на источник в украинской разведке сообщает, что атака на Михайловский горно-обогатительный комбинат — это спецоперация Главного управления разведки Минобороны.

"Продолжаются меры по обезвреживанию объектов, задействованных в обеспечении оккупационного корпуса государства-агрессора", — пишет издание со ссылкой на источник.

Напомним, утром 6 марта стало известно, что дроны атаковали Курскую область . В результате атаки вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов. Кроме того, сообщалось о попадании по Михайловскому горно-обогатительному комбинату.

Читайте также: