Дважды вакцинировалась: от коронавируса умерла 17-летняя девушка

Девушка находилась в состоянии искусственной комы, но у нее начали отказывать органы.

В Израиле коронавирус унес жизнь 17-летней девушки. Она была привита два раза.

Об этом рассказывает издание "Вести Израиль по-русски".

Сегодня во вторник, 5 октября, в больнице "Рамбам" умерла девушка. В медицинском центре сообщили, что она сдала положительный анализ на коронавирус несколько недель назад. Сначала она была отправлена на лечение в больницу "Гилель Яфэ", но в связи с ухудшением состояния переведена в "Рамбам", где была введена в состояние искусственной комы.

Стабилизировать состояние больной не удавалось, у нее начали отказывать жизненно важные органы, после чего она умерла.

В Израиле на прошлой неделе было зарегистрировано 115 летальных случаев, а всего с начала эпидемии умерли 7836 израильтян.

Напомним, что во Львовском перинатальном центре 1 октября умерла 28-летняя роженица с СOVID-19. Женщина была на 28 неделе беременности.

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