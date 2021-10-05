Какие подержанные Hyundai самые популярные в Украине: топ-20 моделей

Самые продаваемые модели этой марки стоят в среднем меньше 14 000 долларов.

С начала 2021 года в Украине приобрели более 45 000 подержанных автомобилей Hyundai, что составляет 5% от общего объема вторичного рынка. Таким образом эта марка оказалась на шестом месте по популярности среди машин с пробегом.

Среди этих авто 60% были из внутреннего парка, а 40% — импортированные из других стран. Средний возраст первых составлял 11 лет, а вторых — 8,7 лет. Об этом сообщили на сайте auto.ria, где назвали самые популярные в стране подержанные модели Hyundai.

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Чаще всего украинцы покупали в этом году Hyundai Sonata. Машина популярна среди частных покупателей и таксистов, потому что она экономная и удобная для перевозок. Больше всего выбирали авто 2016 выпуска, оснащенные бензиновым двигателем. Средняя цена — 11 800 долларов.

Кроссовер Tucson является вторым по популярности в стране. На рынке преобладали европейские версии, хотя есть также модели из США. Чаще всего покупали машину 2008 года на бензине или с ГБО. В среднем автомобиль стоит 9100 долларов.

На третьем месте по популярности расположился еще один кроссовер Santa Fe. Больше всего украинцы выбирали авто 2007 года с дизельным агрегатом. Средняя стоимость модели составляет 10 500 долларов.

Еще одной молодой машиной на рынке стала Elantra, которую выбирали преимущественно 2016 года выпуска. Бензиновые модели и с ГБО преобладали среди других. Средняя цена — 13 100 долларов.

Замыкает пятерку самых популярных Hyundai модель Accent, которая оказалась и самой доступной. Средняя ее цена составляет 5700 долларов. Украинцы предпочитают преимущественно бензиновым авто и с ГБО, выпущенных в 2008 году.

auto.ria.com

Напомним, ранее были названы самые популярные подержанные Renault в Украине.

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