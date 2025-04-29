Двойная авария с украинцами под Варшавой: МИД сообщил новые детали

ДТП под Варшавой / © Miejski Reporter

Реклама

В результате ДТП в Польше ранения разной степени тяжести получили 15 человек. Среди них, по меньшей мере, один украинец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Автобус двигался по маршруту Минск-Вроцлав с 27 лицами на борту, среди которых 26 были пассажирами. Транспортное средство врезалось в энергопоглощающие барьеры и перевернулось. В настоящее время проверяется количество пострадавших граждан Украины", - говорится в сообщении.

Реклама

Также вторая авария произошла во время проведения спасательных работ на месте первого ДТП. Тогда же в пожарную машину врезался грузовик, водителем которого был гражданин Украины.

В результате аварии ранения различных степеней тяжести получили 15 человек:

12 пассажиров автобуса;

водитель грузовика;

двое пожарных.

"Все пострадавшие госпитализированы. Движение по дороге S2 временно приостановлено. Другие пассажиры продолжили движение по запланированному маршруту на дополнительном автобусе, предоставленном автоперевозчиком. По состоянию на данный момент обращений на "горячую линию" от граждан Украины по этому поводу не поступало", — добавили в МИД.

Напомним, вблизи Варшавы на скоростной трассе S2 на съезде на S7 в районе Урсинова в ночь на 29 апреля произошла серьезная авария с участием автобуса, который перевозил 26 человек, пострадали 17 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.