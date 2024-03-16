"Дыра в кармане НАТО": найдет ли Европа 56 миллиардов евро на оборону – FT 

По мнению главы МИД Польши, Европа движется в правильном направлении, но слишком медленно и слишком поздно.

Европейским членам НАТО нужно найти дополнительные 56 млрд евро в год, чтобы достичь целевого показателя оборонных расходов альянса.

О том, насколько сократился дефицит за последние годы и удастся ли Европе найти нужные средства, пишет издание Financial Times со ссылкой на исследование немецкого института Ifo.

Согласно результатам исследования, страны, которые больше других отстают от целевого показателя оборонных расходов (2% ВВП), также имеют и высокий уровень внешнего долга и бюджетного дефицита. В первую очередь, в их числе – Италия, Испания и Бельгия.

"Стремление 32 членов Альянса увеличить расходы на оборону в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину усиливает бюджетное давление в Европе в период низких темпов роста, когда многие страны ужесточают свои бюджетные планы. Экономисты говорят, что из-за этого отстающим государствам будет сложнее преодолеть разрыв", – пишет издание.

В прошлом году самый большой дефицит оборонного бюджета был в Германии (14 млрд евро). Но тем не менее это огромное достижение – за последние 10 лет Германия сократила разрыв с эталонным показателем вдвое, а в 2024 году планирует вывести расходы на оборону на уровень необходимых 2% ВВП.

Следующими величиной дефицита оборонных бюджетов могут "похвастаться":

Испания – 11 млрд евро;

Италия – 10,8 млрд евро;

Бельгия – 4,6 млрд евро.

В прошлом году эта тройка также вошла в число шести стран ЕС с внешним долгом, превышающим 100% их ВВП. При этом Италия имела один из самых высоких в ЕС дефицитов госбюджета – 7,2%, а обслуживание внешнего долга обойдется ей в этом году более чем в 9% государственных доходов.

Экономический консультант Лоренцо Кодоньо, в прошлом занимавший должность в итальянском Минфине, заявил, что Италии "будет трудно" достичь целей НАТО по оборонным расходам, учитывая, что ее внешний долг составляет 140% ВВП страны.

"Российская угроза не воспринимается как достаточно опасная, чтобы оправдать, скажем, сокращение расходов на социальное обеспечение, чтобы освободить место для оружия", — сказал он.

В 2023 году США покрыло две трети общих оборонных расходов НАТО в размере 1,2 триллиона евро, при этом расходы всех европейских членов альянса составили только 361 миллиард евро.

Новые бюджетные правила ЕС, которые вступят в силу в 2025 году, приведут к еще большим сокращениям бюджета, поскольку обяжут страны соблюдать серьезные финансовые ограничения:

лимит годового дефицита – 3%;

порог отношения внешнего долга к ВВП – 60%.

По прогнозам аналитиков, как минимум 10 стран ЕС выйдут за рамки лимита годового дефицита, что должно привести к санкциям со стороны Еврокомиссии. Хотя оборонные расходы в таком случае будут рассматриваться как смягчающее обстоятельство.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в четверг, 14 марта, что две трети членов альянса достигнут целевого показателя в 2% уже в 2024 году. Он отметил, что 10 лет назад, когда был согласован 2-процентный порог оборонных инвестиций после аннексии Крыма Россией, таких стран было всего три.

По данным Ifo, даже если семь европейских стран, которые заявили, что увеличат оборонные расходы до 2% в этом году, выполнят свои обязательства, европейская дыра в кармане НАТО все равно составит 35 млрд евро.

При этом Польша имеет один из самых высоких в НАТО показателей расходов на оборону – 4%.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что в РФ расходы на оборону в 2024 году составят 7% ВВП.

"Мы движемся в правильном направлении, но слишком медленно и слишком поздно. Российская экономика уже стоит на военных рельсах. Европейским экономикам необходимо перейти как минимум в кризисный режим", – подчеркнул польский министр.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что будет поощрять Россию атаковать "недобросовестных" союзников по НАТО, которые, по его мнению, тратят слишком мало средств на оборону.

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