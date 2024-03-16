"Дірка в кишені НАТО": чи знайде Європа 56 мільярдів євро на оборону — FT

На думку глави МЗС Польщі, Європа рухається у правильному напрямку, але надто повільно та надто пізно.

Європейським членам НАТО потрібно знайти додаткові 56 млрд. євро на рік, щоб досягти цільового показника оборонних витрат альянсу.

Про те, наскільки скоротився дефіцит за останні роки та чи вдасться Європі знайти потрібні кошти, пише видання Financial Times із посиланням на дослідження німецького інституту Ifo.

Згідно з результатами дослідження, країни, які найбільше відстають від цільового показника оборонних витрат (2% ВВП), також мають і високий рівень зовнішнього боргу та бюджетного дефіциту. Насамперед серед них – Італія, Іспанія та Бельгія.

"Прагнення 32 членів Альянсу збільшити витрати на оборону у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну посилює бюджетний тиск у Європі в період низьких темпів зростання, коли багато країн посилюють свої бюджетні плани. Економісти кажуть, що через це державам, що відстають, буде складніше подолати розрив ", — пише видання.

Минулого року найбільший дефіцит оборонного бюджету був у Німеччині (14 млрд євро). Проте це величезне досягнення – за останні 10 років Німеччина скоротила розрив з еталонним показником удвічі, а 2024 року планує вивести витрати на оборону на рівень необхідних 2% ВВП.

Наступними за величиною дефіциту оборонних бюджетів можуть "похвалитися":

Іспанія – 11 млрд євро;

Італія – 10,8 млрд євро;

Бельгія – 4,6 млрд євро.

Минулого року ця трійка також увійшла до шести країн ЄС із зовнішнім боргом, що перевищує 100% їх ВВП. При цьому Італія мала один із найвищих у ЄС дефіцитів держбюджету – 7,2%, а обслуговування зовнішнього боргу коштуватиме їй цього року більш ніж 9% державних доходів.

Економічний консультант Лоренцо Кодоньо, який у минулому обіймав посаду в італійському Мінфіні, заявив, що Італії "буде важко" досягти цілей НАТО з оборонних витрат, враховуючи, що її зовнішній борг становить 140% ВВП країни.

"Російська загроза не сприймається як досить небезпечна, щоб виправдати, скажімо, скорочення видатків на соціальне забезпечення, щоб звільнити місце для зброї", — сказав він.

У 2023 році США покрили дві третини загальних оборонних витрат НАТО у розмірі 1,2 трильйона євро, при цьому витрати всіх європейських членів альянсу становили лише 361 мільярд євро.

Нові бюджетні правила ЄС, які набудуть чинності у 2025 році, призведуть до ще більших скорочень бюджету, оскільки зобов'яжуть країни дотримуватись серйозних фінансових обмежень:

ліміт річного дефіциту – 3%;

поріг відношення зовнішнього боргу до ВВП – 60%.

За прогнозами аналітиків, щонайменше 10 країн ЄС вийдуть за межі ліміту річного дефіциту, що має призвести до санкцій з боку Єврокомісії. Хоча оборонні витрати в такому разі розглядатимуться як пом'якшувальна обставина.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив журналістам у четвер, 14 березня, що дві третини членів альянсу досягнуть цільового показника у 2% вже у 2024 році. Він зазначив, що 10 років тому, коли було погоджено 2-відсотковий поріг оборонних інвестицій після анексії Криму Росією, таких країн було лише три.

За даними Ifo, навіть якщо сім європейських країн, які заявили, що збільшать оборонні витрати до 2% цього року, виконають свої зобов'язання, європейська діра в кишені НАТО все одно становитиме 35 млрд євро.

При цьому Польща має один із найвищих у НАТО показників витрат на оборону – 4%.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначив, що у РФ витрати на оборону у 2024 році становитимуть 7% ВВП.

"Ми рухаємося в правильному напрямку, але надто повільно і надто пізно. Російська економіка вже стоїть на військових рейках. Європейським економікам необхідно перейти як мінімум у кризовий режим", – наголосив польський міністр.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що заохочуватиме Росію атакувати "несумлінних" союзників по НАТО, які, на його думку, витрачають надто мало коштів на оборону.

Читайте ведучі новини дня: