Джонсон призовет Байдена отсрочить выход США из Афганистана — ВВС

Сейчас в афганской столице находятся более тысячи британских военных.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет президента США Джо Байдена отсрочить вывод американских войск из Афганистана.
Об этом сообщает ВВС.
По данным издания, глава британского правительства озвучит соответствующий запрос во вторник, 24 августа, во время срочной виртуальной встречи лидеров стран "Большой семерки".
Ранее власти Соединенного Королевства заявляли об отсутствии "фиксированной даты" вывода британского контингента из центральноазиатской страны, однако есть опасения, что без сил США союзники не смогут обеспечить безопасность в Кабуле.
Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли указал, что правительство продолжит призывать США к продлению крайнего срока вывода войск: "Очевидно, что чем больше у нас времени, тем больше людей мы сможем эвакуировать, и это то, к чему мы стремимся".
Сейчас в афганской столице находятся более тысячи военнослужащих Вооруженных сил Великобритании.
Известно, что британское правительство изучает возможность создания узловых аэропортов в странах, граничащих с Афганистаном, чтобы помочь с эвакуацией тем, кто работал на британские вооруженные силы, когда полеты в Кабул станут невозможны.
Заметим, что с 13 августа британскими рейсами вылетело почти шесть тысяч человек.
В то же время по меньшей мере 20 человек погибли возле аэропорта Кабула. По сообщениям СМИ, некоторые из погибших был раздавлены насмерть.
Президент США Джо Байден в воскресенье, 22 августа, заявил, что рассматривает возможность продления срока пребывания американских войск на территории Афганистана.
Ранее он также пообещал оставить войска США в Афганистане, пока из страны не эвакуируют всех американцев.
Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшер, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула.
Напомним:
- В минувшее воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
- Стрельба по толпе, жесткие правила для женщин и военное сопротивление на Севере: как живет Афганистан с приходом талибов.
- "Хотим сформировать хорошие отношения со всеми странами": талибы объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан".
- Во время хаоса в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 12 человек.
- "Поехал в рубашке, тюрбане и туфлях": президент Афганистана рассказал о побеге и пообещал вернуться, а СМИ узнали список пассажиров, с которыми Ашраф Гани вылетел из страны.
Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.