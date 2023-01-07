Эксперты определили место Беларуси в рейтинге сильнейших армий мира

Белорусская армия в 2023 году опустилась на 60 место.

В глобальном рейтинге военного могущества Global Firepower Index, который составляет аналитическая компания Global Firepower, эксперты поставили Беларусь на 60-е место среди 145 стран мира.

Как сообщает издание zerkalo, это заметное падение по сравнению с уровнем прошлых лет.

Белорусская армия оказалась на 8 пунктов ниже, чем была в прошлом году, когда занимала 52-ю строчку. Впрочем, со времен своего появления в рейтинге так низко армия страны-сателлита РФ еще не опускалась. С 2014 года она занимала места от 39 (в 2019 году) до 53 (в 2020 году).

В настоящее время соседями Беларуси в мировом рейтинге являются Азербайджан, Сербия, Болгария, расположенные выше, и Марокко, Узбекистан и Казахстан, которые имеют несколько, по мнению экспертов, более слабые армии.

Среди стран Европы Беларусь в этом году оказалась на 20-м месте из 37-ми, опередив Словакию, Австрию, Ирландию и уступив всем ведущим странам, а также Чехии, Финляндии и Венгрии.

Напомним, Украина в этом рейтинге занимает 15-е место в мире и 4 в Европе.

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