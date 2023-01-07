Експерти визначили місце Білорусі у рейтингу найсильніших армій світу

Білоруська армія у 2023 році опустилася на 60-те місце.

У глобальному рейтингу військової могутності Global Firepower Index, який складає аналітична компанія Global Firepower, експерти поставили Білорусь на 60-ту сходинку серед 145 країн світу.

Як повідомляє видання zerkalo, це помітне падіння порівняно з рівнем минулих років.

Білоруська армія опинилася на 8 пунктів нижче, ніж була минулого року, коли займала 52-у сходинку. Зрештою від часів своєї появи у рейтингу так низько армія країни-сателіта РФ ще не опускалася. Від 2014 року вона посідала місця від 39 (у 2019 році) до 53 (у 2020 році).

Наразі сусідами Білорусі у світовому рейтингу є Азербайджан, Сербія, Болгарія, які розташовані вище, та Марокко, Узбекистан і Казахстан, які мають трохи слабші, на думку експертів, армії.

Серед країн Європи Білорусь цього року опинилася на 20-му місці із 37-ми, випередивши Словаччину, Австрію, Ірландію та поступившись усім провідним країнам, а також Чехії, Фінляндії та Угорщині.

Нагадаємо, Україна в цьому рейтингу посідає 15-у сходинку в світі та 4 в Європі.

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