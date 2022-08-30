Евросоюз досрочно заполнил свои газовые хранилища, обыграв Россию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что уровень запасов в подземных хранилищах газа стран-членов ЕС доведен до 80%, и такая цель была достигнута досрочно.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что страны ЕС продолжат увеличивать объемы газа в хранилищах.
Об этом она сказала в Копенгагене на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Пока мы в Евросоюзе достигли среднего уровня заполнения газохранилищ на 80%. Итак, мы по сути уже достигли объема, о котором договорились на текущий год", – заявила глава Еврокомиссии.
Отметим, что в июне 2022 года Европарламент принял планы наполнения до зимы газохранилищ ЕС, которые предусматривали не менее 80% уровня хранения до 1 ноября. Поэтому заполнить газохранилища до нужных объемов удалось на два месяца раньше плана.
Напомним, как сообщили в Минэнерго Украины, потребление газа зимой будет меньше на 40%.
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