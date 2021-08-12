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Филиппины всколыхнуло мощное землетрясение: есть угроза цунами (видео)

Филиппины всколыхнуло мощное землетрясение: есть угроза цунами (видео)

Digit.ru

Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло произошел 11 августа на юге Филиппин у берегов острова Минданао. В связи с мощными толчками объявлена угроза возникновения цунами.

Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 145 км от города Давао, который является главным портом острова. Очаг залегал на глубине 50 километров.

По данным центра предупреждения о цунами США, в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения возможно возникновение опасных волн. В то же время, добавляется, что в результате землетрясения на Западном побережье США рисков возникновения цунами нет.

После первого землетрясения в районе были зафиксированы несколько афтершоков невысокой магнитуды. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В то же время местные жители в Сети активно публикуют видео землетрясения.

Напомним, по меньшей мере 30 землетрясений были зафиксированы 13 июля во восточной части Тайваня. Их магнитуда колебалась от 2,9 до 5,2.

Также землетрясение произошло на границе между американскими штатами Калифорния и Невада. Магнитуда подземных толчков составляла почти шесть баллов. Именно поэтому землетрясение стало сильнейшее за 27 лет.

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