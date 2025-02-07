Франция начала расследование против соцсети X Илона Маска: подробности дела

Речь идет об алгоритмах, которые "вероятно исказили работу автоматизированной системы обработки данных".

Расследование было начато после заявления французского депутата Эрика Ботореля.

Об этом сообщил телеканал France Info со ссылкой на данные прокуратуры Парижа.

Боторель, депутат от центристской партии "Вместе за республику", 12 января направил письмо в киберпрокуратуру Парижа с жалобой на предвзятость алгоритмов соцсети Маска.

Как говорится в заявлении прокуратуры Парижа, эти алгоритмы, "вероятно, исказили работу автоматизированной системы обработки данных".

"Судьи и специализированные помощники из подразделения по борьбе с киберпреступностью анализируют соцсеть и проводят начальные технические проверки", — сообщила прокуратура Парижа, передает France Info.

Напомним, бывшие сотрудники SpaceX судятся с Маском из-за систематических унижений. Илон Маск своим поведением сознательно и целенаправленно создал неприятную враждебную рабочую среду, публикуя на рабочем месте отвратительные и унизительные сексуальные фотографии, мемы и комментарии, говорят экс-сотрудники.

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