В РФ украинцы легко становятся диверсантами и террористами для выполнения ФСБ плана по задержаниям.

Российские силовики для удержания напряжения внутри РФ часто используют украинцев, оказавшихся на территории страны-агрессорки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что выезд на территорию России для украинца не является гарантией безопасности, ведь делает его автоматически делающим его пленником кремля.

"Главной задачей кремля в этой войне является уничтожение украинцев либо физически, либо путем ассимилирования. В этой парадигме ни один из украинцев не имеет гарантии будущего, ведь Кремлю не важны политические предпочтения наших соотечественников и их выбор стороны", — говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что даже выезд в РФ не гарантия безопасности и враг использует украинцев для создания напряжения среди россиян.

"Да, в РФ украинцы легко становятся "диверсантами" и "террористами" для выполнения ФСБ плана по задержаниям" — подчеркнули в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики на оккупированных территориях будут отбирать жилье, которое не перерегистрируется по законодательству РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне на ВТО пытаются обеспечить "высокий уровень поддержки" президента РФ.

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