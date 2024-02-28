ФСБ використовує українців для утримання напруги всередині РФ — ЦНС

У РФ українці легко стають "диверсантами" та "терористами" для виконання ФСБ плану з затримань.

Російські силовики для утримання напруга всередині РФ часто використовують українців, які опинилися на території країни-агресорки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що виїзд на територію Росії для українця не є гарантією безпеки, адже робить його автоматично робить його бранцем кремля.

"Головним завданням кремля в цій війні є знищення українців або фізично, або шляхом асимілювання. В цій парадигмі жоден з українців не має гарантії щодо майбутнього, адже Кремлю не важливі політичні вподобання наших співвітчизників й їх вибір сторони", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що навіть виїзд до РФ не є гарантією безпеки й ворог використовує українців для створення напруги серед росіян.

"Так, на РФ українці легко стають "диверсантами" та "терористами" для виконання ФСБ плану з затримань" - наголосили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники на окупованих територіях відбиратимуть житло, яке не перереєстровують за законодавством РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни на ТОТ намагається забезпечити "високий рівень підтримки" президента РФ.

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