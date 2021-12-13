ФСБ заявило о задержании более сотни "украинских неонацистов"

Россиян снова пугают "украинскими неонацистами".

ФСБ заявило о задержании 106 "сторонников неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", которую в России связывают с Украиной.

Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

Ведомство утверждает, что группировка "М.К.У." (в СМИ его расшифровывали как "Манияки. Культ убийств") было создано Егором Красновым – гражданином Украины 2000 года рождения, который якобы действовал под покровительством украинских спецслужб. В РФ против Краснова расследуют дело о соучастии в убийстве, он объявлен в международный розыск.

Краснов, которого ФСБ называет создателем "М.К.У.", в 2020 году был задержан в городе Днепр. Его обвиняют в нескольких нападениях. Весной 2021 Краснова начали судить в Днепре.

Относительно 106 поклонников "М.К.У." провели "оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия". Как заявляют в ФСБ, целью этих мер было прекращение акции Краснова, в рамках которой его поклонники якобы получали указания о совершении терактов и массовых убийств.

Среди задержанных трое администраторов интернет-сообществ "М.К.У.", которые пропагандировали экстремистскую идеологию и призвали к насилию. Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

Ранее в ФСБ России заявили, что задержали украинских разведчиков. Мол, якобы они приехали к государству-агрессору, чтобы совершить теракт.

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