ФСБ заявило про затримання понад сотні "українських неонацистів"

Росіян знову лякають "українськими неонацистами".

ФСБ заявило про затримання 106 "прихильників неонацистського молодіжного угруповання "М.К.У.", яке в Росії пов'язують з Україною.

Про це повідомили у Федеральній службі безпеки (ФСБ) Росії.

Відомство стверджує, що угруповання "М.К.У." (у ЗМІ його розшифровували як "Маніяки. Культ убивств") було створене Єгором Красновим – громадянином України 2000 року народження, який нібито діяв під заступництвом українських спецслужб. В РФ проти Краснова розслідують справу про співучасть у вбивстві, він оголошений у міжнародний розшук.

Краснов, якого ФСБ називає творцем "М.К.У.", 2020 року був затриманий в місті Дніпро. Його звинувачують у кількох нападах. Весною 2021 року Краснова почали судити у Дніпрі.

Щодо 106 прихильників "М.К.У." провели "оперативно-розшукові заходи та слідчі дії". Як заявляють у ФСБ, метою цих заходів було припинення акції Краснова, в рамках якої його прихильники нібито отримували вказівки про скоєння терактів та масових вбивств.

Серед затриманих троє адміністраторів інтернет-спільнот "М.К.У.", які пропагували екстремістську ідеологію та закликали до насильства. Ще двоє затриманих підозрюються у підготовці збройних нападів на освітні установи.

Раніше у ФСБ Росії заявили, що затримали українських розвідників. Мовляв, нібито вони приїхали до держави-агресора, щоб вчинити теракт.

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