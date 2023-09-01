Гиркин заявил, что идет в президенты РФ: почему он решил бросить вызов Путину

Гиркин отмечает, что президент РФ Путин некомпетентен по военному делу.
Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин 31 августа заявил о намерениях баллотироваться в президенты РФ.
Об этом военный преступник написал в своем Telegram.
Гиркин рассказал о преимуществах на нынешним президентом страны-агрессорки Владимиром Путиным. В частности, определил 6 пунктов-сравнений.
Что обещает Гиркин
Террорист подчеркивает, что является более компетентным в военном деле, чем Путин, и даже больше, чем действующий министр обороны Шойгу.
Также Гиркин жалуется, что российский диктатор слишком доверчивый человек, и его, мол, обманывали "вместе и отдельно Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко и Зеленский".
"Водили в Минске и в нормандском формате, в Стамбуле и многое еще где-то. Со своей стороны могу заметить: начиная с 2014 года, я никогда не называл дорогими и уважаемыми партнерами тех людей, которые водили за нос действующего президента, я, наоборот, никогда не верил им ни на деньги", – говорит Гиркин.
Еще одним важным недостатком Путина, по мнению российского террориста, является то, что он слишком добр.
Когда полтора года назад началась война, он смог быстро убедиться, что его водили за нос не только уважаемые западные и киевские партнеры, но и руководители наших силовых структур, разведок и ВПК. Выяснилось, что ни страна, ни армия, ни промышленность России к войне не готовы, а так называемая Украина отнюдь не соломенное чучело в военном отношении", — отмечает Гиркин.
Он говорит, что за полтора года войны удивительно то, что все руководители указанных структур остались на своих местах и продолжают удивлять своей некомпетентностью.
"Я ведь совсем не такой хороший, что могу доказать на практике", — заявил Гиркин.
У Путина много друзей миллиардеров
"У нашего президента очень много друзей миллиардеров и других бизнесменов, которым он не может (по вышеуказанной доброте и широте души) ни в чем отказать. В результате вывоз капитала из РФ продолжается, военное производство растет гораздо медленнее, чем растут капиталы друзей президента", — подчеркивает военный преступник.
Сам же Гиркин убеждает, что у него, в отличие от его оппонента, нет ни одного друга даже миллионера, мол, друзей у него вообще немного, а те, что есть – люди небогатые.
"Владимир Владимирович — высоконравственная личность, всегда верная слову и твердо выполняет обещания, данные тем, кто привел его к власти в конце плохих "девяностых", — считает Гиркин это еще одним недостатком Путина.
Он уверяет, что никому ничего не обещал и потому может проигнорировать все личные поруки всех президентов РФ с 1991 года по настоящее время.
А вот решающим своим аргументом Гиркин называет то, что не собирается держаться за власть долгие годы, как Путин.
"Я не настолько спортивн и здоров, как был Владимир Владимирович в мои годы, поэтому надоедать вам, дорогие избиратели, 20 с лишним лет не смогу чисто физически, даже если у меня вдруг появится желание возиться с вами после того, как будет преодолено военного кризиса и его наиболее тяжелые последствия", — написал Гиркин.
Что говорят эксперты
Аналитики Института изучения войны считают, что громкие заявления террориста Гиркина не несут угрозы российскому диктатору Путину.
"Игорь Стрелков-Гиркин, вероятно, вновь раскритиковал президента Российской Федерации Владимира Путина, чтобы предотвратить раскол среди своих сторонников", — говорится в сообщении.
В целом Гиркин снова повторил тезисы, что президент РФ проявил себя неэффективным лидером воюющей страны.
"Теоретическая "кампания" Гиркина практически не будет иметь никакого влияния и не должна рассматриваться как прямая политическая угроза Кремлю", — считают в ISW.
По мнению аналитиков, это заявление, вероятно, было попыткой привлечь внимание к своему заключению и сформировать политическое движение.
Отметим, что российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), комментируя гибель Пригожина, озвучил свою версию событий.
Между тем, в администрации российского президента Владимира Путина выбирают оппонентов для него же на выборах.