Гиркин заявил, что идет в президенты РФ: почему он решил бросить вызов Путину

Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин 31 августа заявил о намерениях баллотироваться в президенты РФ.

Об этом военный преступник написал в своем Telegram.

Гиркин рассказал о преимуществах на нынешним президентом страны-агрессорки Владимиром Путиным. В частности, определил 6 пунктов-сравнений.

Что обещает Гиркин

Террорист подчеркивает, что является более компетентным в военном деле, чем Путин, и даже больше, чем действующий министр обороны Шойгу.

Также Гиркин жалуется, что российский диктатор слишком доверчивый человек, и его, мол, обманывали "вместе и отдельно Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко и Зеленский".

"Водили в Минске и в нормандском формате, в Стамбуле и многое еще где-то. Со своей стороны могу заметить: начиная с 2014 года, я никогда не называл дорогими и уважаемыми партнерами тех людей, которые водили за нос действующего президента, я, наоборот, никогда не верил им ни на деньги", – говорит Гиркин.

Еще одним важным недостатком Путина, по мнению российского террориста, является то, что он слишком добр.

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Когда полтора года назад началась война, он смог быстро убедиться, что его водили за нос не только уважаемые западные и киевские партнеры, но и руководители наших силовых структур, разведок и ВПК. Выяснилось, что ни страна, ни армия, ни промышленность России к войне не готовы, а так называемая Украина отнюдь не соломенное чучело в военном отношении", — отмечает Гиркин.

Он говорит, что за полтора года войны удивительно то, что все руководители указанных структур остались на своих местах и продолжают удивлять своей некомпетентностью.

"Я ведь совсем не такой хороший, что могу доказать на практике", — заявил Гиркин.

У Путина много друзей миллиардеров

"У нашего президента очень много друзей миллиардеров и других бизнесменов, которым он не может (по вышеуказанной доброте и широте души) ни в чем отказать. В результате вывоз капитала из РФ продолжается, военное производство растет гораздо медленнее, чем растут капиталы друзей президента", — подчеркивает военный преступник.

Сам же Гиркин убеждает, что у него, в отличие от его оппонента, нет ни одного друга даже миллионера, мол, друзей у него вообще немного, а те, что есть – люди небогатые.

"Владимир Владимирович — высоконравственная личность, всегда верная слову и твердо выполняет обещания, данные тем, кто привел его к власти в конце плохих "девяностых", — считает Гиркин это еще одним недостатком Путина.

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Он уверяет, что никому ничего не обещал и потому может проигнорировать все личные поруки всех президентов РФ с 1991 года по настоящее время.

А вот решающим своим аргументом Гиркин называет то, что не собирается держаться за власть долгие годы, как Путин.

"Я не настолько спортивн и здоров, как был Владимир Владимирович в мои годы, поэтому надоедать вам, дорогие избиратели, 20 с лишним лет не смогу чисто физически, даже если у меня вдруг появится желание возиться с вами после того, как будет преодолено военного кризиса и его наиболее тяжелые последствия", — написал Гиркин.

Что говорят эксперты

Аналитики Института изучения войны считают, что громкие заявления террориста Гиркина не несут угрозы российскому диктатору Путину.

"Игорь Стрелков-Гиркин, вероятно, вновь раскритиковал президента Российской Федерации Владимира Путина, чтобы предотвратить раскол среди своих сторонников", — говорится в сообщении.

В целом Гиркин снова повторил тезисы, что президент РФ проявил себя неэффективным лидером воюющей страны.

"Теоретическая "кампания" Гиркина практически не будет иметь никакого влияния и не должна рассматриваться как прямая политическая угроза Кремлю", — считают в ISW.

По мнению аналитиков, это заявление, вероятно, было попыткой привлечь внимание к своему заключению и сформировать политическое движение.

Отметим, что российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), комментируя гибель Пригожина, озвучил свою версию событий.

Между тем, в администрации российского президента Владимира Путина выбирают оппонентов для него же на выборах.

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