Гіркін заявив, що йде в президенти РФ: чому він вирішив кинути виклик Путіну

Російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін 31 серпня заявив про наміри балотуватися у президенти РФ.

Про це військовий злочинець написав у своєму Telegram.

Гіркін розповів про переваги на нинішнім президентом країни-агресорки Володимиром Путіним. Зокрема, визначив 6 пунктів-порівнянь.

Що обіцяє Гіркін

Терорист наголошує на тому, що є більш компетентним у військовій справі, ніж Путін, і ба більше, ніж чинний міністр оборони Шойгу.

Також Гіркін скаржиться, що російський диктатор надто довірлива людина, і його, мовляв, вводили в оману "разом і окремо Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко та Зеленський".

"Водили у Мінську та в нормандському форматі, у Стамбулі та багато чого ще десь. Зі свого боку можу зауважити: починаючи з 2014 року, я ніколи не називав дорогими та шановними партнерами тих осіб, які водили за ніс чинного президента, я, навпаки, ніколи не вірив їм ні на гроші", - каже Гіркін.

Ще один важливим недоліком Путіна, на думку російського терориста, є те, що він занадто добрий.

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"Коли півтора роки тому розпочалося війна, він зміг швидко переконатися, що його водили за носа не лише шановні західні та київські партнери, а й керівники наших силових структур, розвідок та ВПК. З'ясувалося, що ні країна, ні армія, ні промисловість Росії до війни не готові, а так звана Україна зовсім не солом'яне опудало у воєнному відношенні", - зазначає Гіркін.

Він каже, що за півтора роки війни дивним є те, що усі керівники зазначених структур залишилися на своїх місцях і продовжують дивувати своєю некомпетентністю.

"Я ж зовсім не такий добрий, що можу довести на практиці", - заявив Гіркін.

У Путіна забагато друзів мільярдерів

"У нашого президента дуже багато друзів мільярдерів та інших бізнесменів, яким він не може (за вказаною вище добротою і широтою душі) ні в чому відмовити. В результаті вивезення капіталу з РФ продовжується, військове виробництво зростає набагато повільніше, ніж зростають капітали друзів президента", - наголошує військовий злочинець.

Сам ж Гіркін переконує,що у нього, на відміну від його опонента, немає жодного друга навіть мільйонера, мовляв, друзів у нього взагалі небагато, а ті, що є - люди небагаті.

"Володимир Володимирович - високоморальна особистість, завжди вірна слову і твердо виконує обіцянки, дані тим, хто привів його до влади наприкінці поганих "дев'яностих", - вважає Гіркін це ще одним недоліком Путіна.

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Він запевняє, що нікому нічого не обіцяв і тому може проігнорувати всі особисті поруки усіх президентів РФ від 1991 року до теперішнього часу.

А от вирішальним своїм аргументом Гіркін називає те, що не збирається триматися за владу упродовж довгих років, як Путін.

"Я не настільки спортивний і здоровий, як був Володимир Володимирович у мої роки, тому набридати вам, дорогі виборці, 20 з лишком років не зможу чисто фізично, навіть якщо у мене раптом з'явиться бажання возитися з вами після того, як буде подолано військового криза та її найбільш важкі наслідки", - написав Гіркін.

Що кажуть експерти

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що гучні заяви терориста Гіркіна не несуть загрози російському диктатору Путіну.

"Ігор Стрєлков-Гіркін, імовірно, знову розкритикував президента Російської Федерації Володимира Путіна, щоб запобігти розколу серед своїх прихильників", - йдеться у повідомленні.

Загалом Гіркін знову повторив тези, що президент РФ проявив себе неефективним лідером країни, яка воює.

"Теоретична "кампанія" Гіркіна практично не матиме жодного впливу і не повинна розглядатися як пряма політична загроза Кремлю", — вважають в ISW.

На думку аналітиків, ця заява, ймовірно, була спробою привернути увагу до свого ув'язнення і сформувати політичний рух.

Зазначимо, російський терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков), коментуючи загибель Пригожина, озвучив свою версію подій.

Тим часом в адміністрації російського президента Володимира Путіна обирають опонентів для нього ж на виборах.

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