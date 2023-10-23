Израиль назвал условие для окончания войны с ХАМАСом

ЦАХАЛ сообщил, когда может закончиться война с боевиками ХАМАС.

Международный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что наземную операцию в Секторе Газы отменят, если террористическая группировка ХАМАС освободит всех заложников и безоговорочно сдастся.

Об этом он сказал в интервью австралийскому радио ABC.

"Если ХАМАС выйдет из своих укрытий, в которых скрывается за израильским гражданским населением, как он это делает сейчас, вернет наших заложников – всех 212 – и безоговорочно сдастся, тогда война закончится. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется войти и сделать это", — отметил Конрикус.

Международный представитель ЦАХАЛа также ответил на вопросы, касающиеся ужасной гуманитарной ситуации в Газе, отметив, что не считает, что Израиль следует заставлять снабжать продовольствием врага, который "запускает ракеты по нашим гражданам и пытается их убить".

Напомним, как писало CNN, Израиль отказался прекращать огонь по Газы для освобождения заложников.

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