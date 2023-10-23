Ізраїль назвав умову для закінчення війни з ХАМАСом

ЦАХАЛ повідомив, коли може закінчитися війна з бойовиками ХАМАСу.

Міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус заявив, що наземну операцію у Секторі Гази скасують, якщо терористичне угруповання ХАМАС звільнить усіх заручників і беззаперечно здасться.

Про це він сказав в інтерв’ю австралійському радіо ABC.

"Якщо ХАМАС вийде зі своїх укриттів, в яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників − усіх 212 − і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться. Якщо вони цього не зроблять, нам, ймовірно, доведеться увійти і зробити це", - зазначив Конрікус.

Міжнародний речник ЦАХАЛу також відповів на запитання, що стосуються жахливої гуманітарної ситуації в Газі, зазначивши, що не вважає, що Ізраїль варто змушувати забезпечувати продовольством ворога, який "запускає ракети по наших громадянам і намагається їх убити".

Нагадаємо, як писало CNN, Ізраїль відмовився припиняти вогонь по Газі для звільнення заручників.

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