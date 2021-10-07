К заключенному в Грузии Саакашвили пришел священник

Представитель главы Грузинской православной церкви передал экс-президенту страны просьбу патриарха прекратить голодовку.

В четверг, 7 октября, заключенного экс-президента Грузии и действующего председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который находится в следственном изоляторе возле Тбилиси, посетил секретарь Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго Микаэль Ботковели. Он обратился к политику с просьбой прекратить голодовку, поскольку "это нехристианское дело".

Об этом сообщает портал "Грузия онлайн".

Накануне некоторые сторонники экс-президента Грузии обратились к патриарху ГПЦ Илии Второму с просьбой уговорить Саакашвили прекратить голодовку. Выполнить эту миссию грузинский патриарх попросил своего секретаря Микаэля Ботковели.

Встреча Ботковели с Саакашвили длилась около трех часов, она проходила за пределами места содержания политика, в так называемой нейтральной зоне, поэтому священник ничего не смог сообщить об условиях, в которых находится заключенный.

По его словам, Саакашвили держался бодро и не выглядел ослабленным из-за голодовки. Останавливать ее он отказался. "Он заявил, что принял это решение и не собирается его менять", — сообщил представитель патриарха журналистам.

Также Микаэль Ботковели не смог передать заключенному Евангелие, которое для Саакашвили выбрал патриарх. "Я привез позолоченное Евангелие, но такая посылка не могла быть отправлена по протоколу, нам сказали, что если бы она была в простой обложке, не было бы никаких проблем. Сам патриарх выбрал это Евангелие ", — отметил Ботковели.

Напомним:

1 октября во Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск — он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили после возвращения в страну будет задержан.

Адвокат Саакашвили заявил, что тюремная администрация сознательно создает бывшему президенту Грузии бытовые проблемы, чтобы он чувствовал себя неуютно.

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